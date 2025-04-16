Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntülerine ulaşıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Show Haber, rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'da yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder'in görüntülerine ulaştı.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder'in öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

PERSONELLE ŞAKALAŞTI SİPARİŞİNİ VERDİ

Önder lokantada girerken keyifliydi. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi. Masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

EVİNE GELDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Önder yemek yediği sırada hem lokantnın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.