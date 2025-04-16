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        Haberler Gündem Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntülerine ulaşıldı - Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?

        Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntülerine ulaşıldı

        Geçirdiği ağır kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi görüntülerine ulaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:25
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        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Show Haber, rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'da yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder'in görüntülerine ulaştı.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder'in öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

        PERSONELLE ŞAKALAŞTI SİPARİŞİNİ VERDİ

        Önder lokantada girerken keyifliydi. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi. Masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

        EVİNE GELDİKTEN SONRA FENALAŞTI

        Önder yemek yediği sırada hem lokantnın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.

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