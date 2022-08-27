Şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı!

İstanbul Kartal'da, sosyal medya hesabından evinin balkonunda alkol şişesi fırlattığı, ardından otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı anları paylaşan İran uyruklu S.T, yakalandı. S.T.´nin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı!
Şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Kartal´da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı.

OTOMOBİLDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.´ye ait olduğu belirlendi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den uyarı! 4 bölgede sağanak! MGM hava durumu raporu ile 27 Ağustos bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur var?
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! 4 bölgede sağanak!
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
GÜNDEM Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Son dakika: Kartal'da kamyonete çarpan motosiklet yandı: 2 ölü
GÜNDEM Kamyonete çarpan motosiklet yandı: 2 ölü
İzmir'de bir evde 10 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
GÜNDEM Evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen zanlı ...
Trabzon'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
GÜNDEM Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Manisa'da silahlı kavga: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Manisa'da silahlı kavga: 1'i çocuk 4 yaralı
Çorum'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 1 ölü, 14 yaralı
GÜNDEM Van'da feci kaza! 1 ölü, 14 yaralı
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı
Açık Lise AÖL ek sınav yapılacak mı? 2022 AÖL ek sınavı bu sene ne zaman ve nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL ek sınav tarihleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.