Şişecam ilerlemesinin 90. yılını kutluyor
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu vizyonu ve imzası ile 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve ülkenin acil cam ihtiyaçlarını üretmek için yola çıkan Şişecam 90'ıncı yılını kutluyor. Şişecam, 400 kişi ile başladığı gelişim yolculuğunda; 4 kıtada 45 üretim tesisi ve 24 bini aşkın çalışanıyla ilerlemeye devam ediyor
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine yeten bir ülke ve milli bir cam sanayisi yaratma planlarının en önemli adımlarından olan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor.
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici 90. Yıl ile ilgili şunları söylüyor:
"90 yıllık köklü geçmişimizle, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonundan ilham alarak, sektörlerimizdeki liderliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. 35 farklı milletten insanın çalıştığı ve 23 farklı dilin konuşulduğu global kültürümüzle tüm ekosistemimiz için değer yaratıyoruz. Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığımız yatırımlar, kullandığımız ileri teknolojiler ve güçlü Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sektörlerimizde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. Bu yolculukta elde ettiğimiz başarılar her bir çalışanımızın, müşterimizin, tedarikçimizin, hissedarımızın, paydaşımızın ve iş ortağımızın katkılarıyla mümkün oldu. Şişecam, sadece bugünü değil, geleceğini de titizlikle şekillendiren bir şirket olarak; sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle tüm zorluklardan güçlenerek çıkmaya ve ilerlemeye devam edecek."
Şişecam bugün, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olarak; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük iki üreticisinden biri.
Şişecam; yetkin insan kaynağı, stratejik ortaklıkları, ileri seviyedeki Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi teknolojilerle güçlenirken; 90 yıllık köklü geçmişinden aldığı güvenle, katma değerli ürünleriyle fark yaratarak ana faaliyet alanlarında küresel ölçekte ilk üç oyuncudan biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Şişecam’ın 90 Yıllık Hikayesi