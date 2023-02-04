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Şişecam net satışlarını 95,3 milyar TL'ye yükseltti

Şişecam’ın 2022 yılı finansal sonuçlarına göre konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin, 2022'de 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdiği ve Türkiye’den yaptığı ihracatın ise 1.1 milyar dolar olduğu bildirildi

Şişecam net satışlarını 95,3 milyar TL'ye yükseltti
AA

2022 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, şirketin Türkiye’den yaptığı ihracat ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyada süregelen makroekonomik dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin global ölçekte birçok kurumu etkilerken, daha önce yaşanan krizlerden farklı boyutta etkiler yaratan zorlu bir yılı sürdürülebilir büyümeyi devam ettirerek kapattıklarını belirtti.

Kırman, "Kapsamlı dönüşüm hamlemizi tamamlayacağımız 2023 yılında da tüm Şişecamlılar olarak hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirip fırsatları değerlendirerek, girdi verdiğimiz sektörlerin büyümesini destekleyecek faaliyetlerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tam" dedi.

DEVAM EDEN YATIRIMLARIN TOPLAM TUTARI 7 MİLYAR DOLAR

Prof. Dr. Kırman, Şişecam’ın 2022 yılı yatırımlarına, sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladığını belirterek, “2022 yılı, Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz, Mersin’de devam eden buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımlarında kapasite artırım kararı aldığımız önemli bir yıldı. Daha sürdürülebilir bir dünya için her türlü atığı zararsız maddelere dönüştüren Basalia teknolojisinin ilk denemelerine de Mersin fabrikamızda yine 2022 yılında başladık. Eskişehir’de cam ambalaj yatırımımız, otocam iş koluna yönelik düzcam yatırımımız ve mimari camlar iş alanına yönelik düzcam yatırımlarımız ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

Amerika’daki doğal soda yatırımlarının ve şu an devam eden yatırımların toplamının enflasyonist ortam sebebiyle artan yatırım bedelleri de göz önünde bulundurulduğunda 7 milyar dolar seviyesine ulaştığını da bildiren Kırman, "2023’te de 24 bin çalışanımız ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan yeni yatırımlarımızla hızlı, kararlı ve seçici bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Eskişehir’de devam eden cam ambalaj fırını yatırımımızı ve Lüleburgaz otocam fırın yatırımımızı 2023 yılının ilk yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra üst seviye teknolojilere dayalı yeni alan arayışlarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

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