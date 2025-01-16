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        Haberler Dünya Sisi ateşkesi olumlu karşıladı | Dış Haberler

        Sisi ateşkesi olumlu karşıladı

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 01:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:07
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        Sisi ateşkesi olumlu karşıladı
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        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılayarak, Gazze halkına insani yardım gönderiminin hızlandırılması çağrısında bulundu.

        Sisi yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda bir yıldan daha uzun süren yoğun çabalar sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu" belirtti.

        Bu anlaşma ile birlikte, Gazze halkına acil olarak insani yardım gönderiminin hızlandırılmasının önemini vurgulayan Sisi, iki devletli çözüm yoluyla sürdürülebilir barış sağlanana kadar mevcut insani felaketle mücadele etmek amacıyla "hiçbir engel olmaksızın" yardımların bölgeye ulaşmasını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

        Sisi, ülkesinin "her zaman sözünde duracağını, adil barışı destekleyeceğini ve Filistin halkının meşru haklarını savunacağını" ifade etti.

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

        Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

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