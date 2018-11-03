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Sisi'den Abbas'a teklif: Sina Yarım Adası'nda yeni Filistin devleti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Sina Yarım Adası'nda bir Filistin devleti kurulmasını teklif ettiği, Abbas'ın ise bu öneriyi reddettiği iddia edildi

03.11.2018 - 11:57 | Güncelleme: AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Sina Yarım Adası'nda bir Filistin devleti kurulmasını teklif ettiği, Abbas'ın ise bu öneriyi reddettiği iddia edildi.

İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre, Sisi, Abbas'tan Sina'da kurulacak Filistin devletine karşılığında Filistinlilerin 1967 sınırları talebinden vazgeçmesini istediği ileri sürüldü.

Sina'da kurulacak Filistin devletinin Gazze Şeridi'nden 5 kat daha büyük olacağı, komşu ülkelerde yaşayan Filistinli mültecilerin yeni kurulacak yere yerleşebilecekleri öne sürüldü.

Haberde, Sisi'nin önerdiği planda kurulacak yeni devletin Gazze'yle birleştirilmesi, buranın silahlardan arındırılması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kentlerinin Filistin yönetiminin kontrolü altında kalması gibi maddeleri içerdiği iddia edildi.

ABD yönetiminin yeşil yaktığı ileri sürülen plandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun haberdar olduğu ifade edildi.

Filistin yönetiminin İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesi isteğinden vazgeçmesi karşılığında Sina Yarım Adası'nda devlet kurmasına izin verileceği ileri sürülen planı Devlet Başkanı Abbas'ın reddettiği kaydedildi.

ABBAS VE SİSİ GÖRÜŞECEK

İsrail ordu radyosunun iddiasına yönelik Filistin ve Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmazken, Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Sisi'nin Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin meselesindeki son gelişmeleri görüşmek üzere bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 3-6 Kasım'da Şarm eş-Şeyh'de düzenlenecek Dünya Gençlik Forumu'na katılması için Filistinli mevkidaşı Abbas'a davetiye göndermişti.

Abbas ve Sisi, en son eylül ayında ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Toplantıları kapsamında görüşmüştü.

İsrail, 1967'deki tarihte Altı Gün Savaşı olarak bilinen muharebede Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etmişti.

Filistin yönetimi, İsrail'in Altı Gün Savaşı sırasında işgal ettiği topraklardan çekilerek muharebe öncesi sınırlara dönmesinin ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının İsrail-Filistin çekişmesini sona erdirecek tek çözüm olduğunu dile getiriyor.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 18 dakika önce
    Suudi Arabistan Mısır ve Ürdün’ün yeni bir şehir kurma projesinin altındaki sebep ortaya çıktı. Filistinlileri Filistin toprağından tamamen çıkarıp Tamamen İsrail’e toprakları terkedecekler. Vay arkadaş!!!
  • Misafir 3 dakika önce
    Gazzeyle birleştirilecek diyor dikkat edersen...
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