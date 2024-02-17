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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de bariyerlere çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Şişli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şişli'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü F.S.E. hayatını kaybederken arkasında oturan T.E. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 01:08 Güncelleme: 17.02.2024 - 01:08
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        Şişli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

        Motosiklet, sürücüsü F.S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek bariyerlere çarptı.

        Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü F.S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan T.E. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden F.S.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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