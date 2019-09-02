Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Erkin I. evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına S.E. geldi. E., bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Erkin I.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından yaralanan Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Erkin I. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre Erkin I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.