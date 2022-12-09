Şişli'de acı veren keşif! 0:00 / 0:00

DHA

Şişli'de, Dilara Gül'ün (23) scooter kullanırken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Kızının hayatını kaybettiği yere ilk defa geldiğini söyleyen Arif Gül “Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana" dedi. Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz'da yaşanan kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, Ergenekon Caddesi'ne dönmek isteyen scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, Dilara Gül'ün ailesinin avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, 9 Aralık'ta olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kazanın yaşandığı günden 5 ay sonra olay yerinde keşif yapıldı. Hakim, uzman bilirkişi, Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve avukatların bulunduğu keşifte, taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuksuz yargılanan Hakan Akçelik, kaza anını anlattı.

"OLAYIN ACISI DEVAM EDİYOR, BİR DAHA TEKRARDAN YAŞADIK" Kızının hayatını kaybettiği kaza yerine ilk defa geldiğini ifade eden Arif Gül, “Bilirkişi raporları alınacak dendi. Sanığın, karşıdaki kişinin bilgilerine başvurulacak diye geldik buraya. Yani çok da bir şey anlamış değilim tabii konuyla alakalı. Hakimlerin, bilirkişi raporunu bekleyeceğiz bu saatten sonra. Olayın acısı devam ediyor zaten, bir daha tekrardan yaşadık şu anda" dedi.