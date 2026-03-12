Canlı
        Haberler Gündem Güncel Şişli'de yoldan geçen kadın kurşunların hedefi oldu | Son dakika haberleri

        Şişli'de yoldan geçen kadın kurşunların hedefi oldu

        Şişli'de, iki kişi arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı

        Giriş: 12.03.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Şişli'de yoldan geçen kadın kurşunların hedefi oldu

        Şişli'de Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadına mermi isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

