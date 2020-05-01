Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerNedir
ABONE OL

Sistit nedir? Sistit belirtileri nelerdir? Sistit tanısı ve tedavisi nasıldır?

Mesane iltihaplanması hastalığı olan sistit, üreme ve idrar organlarında görülmektedir. Pek çok belirtiyle kendini belli eden hastalığın tanısı ve tedavisi için geç kalınmadan bir uzmana başvurulmalıdır. Peki sistit nedir? Belirtileri nelerdir? Sistit hastalığının tanısı ve tedavisi nasıldır?

sistit nedir?

Sistit; mesanenin iltihaplanması sonucunda oluşan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık üreme ve idrar yollarında sıkça görülebilmektedir. Dikkate alınmayıp, tedavisi yapılmadığında idrar yollarına ve böbreklere kalıcı hasarlar verebilmektedir. Sistitin oluşması; üreme ve anüs bölgesinde yaşayan bakteriler mesane yoluyla idrarlar dışarı atılmaktadırlar.

Yaşayan bakteri sayısının çoğalmasıyla dışarı atılmamasından dolayı; iltihaplanma meydana gelmesi, cinsel birleşme sonucu, genital bölgenin temiz tutulmaması, idrarın çok fazla tutulması, idrar yollarının daralmasına neden olan hastalıklar, menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin düşmesi nedenlerinden oluşabilmektedir. Kadınlarda bulunan uretranın erkeklerinkinden daha kısa olmasından dolayı bu rahatsızlık kadınlarda daha fazla görülebilmektedir. Sistitin meydana gelmesine koli basili mikroorganizması neden olmaktadır.

Sistit belirtileri şu şekildedir;

  • İdrar yaparken veya yaptıktan sonra oluşan yanma hissi,
  • Sürekli idrara çıkma hali,
  • Kasıklarda ve makatta ağrı oluşumu,
  • Ateş,
  • Terleme,
  • Bulantı ve kusma,
  • Yorgunluk,
  • İdrarın bulanık olması,
  • İdrarda kötü koku,
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi görülmektedir.

Tanı konması; idrar kültürü ve antibiyogram için örnek alınarak yapılmaktadır. Yapılan uygun tedavilerle hastalık belirtileri bir gün içerisinde düzelme gösterebilmektedir.

Kişide oluşan sistit; verilen antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Eğer hastalık kronikleşmişse tedavi uzayabilmektedir. 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İştah kesen gıdalar nelerdir? Hangi yiyecekler iştah azaltır?
NEDİRİştah kesen besinler
Hidrolik sistemler nedir? Hidrolik sistemler nerelerde kullanılır?
NEDİRHidrolik sistemler ve kullanım alanları
Sivilce oluşumunu engelleyen besinler nelerdir?
NEDİRSivilce oluşumunu engelleyen besinler
Romatizma nedir? Belirtileri, ve tedavisi nasıldır? En çok görülen romatizma hastalıkları
NEDİREn çok görülen romatizma hastalıkları
Sağlıklı zayıflama nedir? Dengeli beslenmeyle sağlıklı kilo verme
NEDİRDengeli beslenme ile sağlıklı zayıflama
Kuyruk sokumu ağrısı nedir? Kuyruk sokumu neden olur?
NEDİRKuyruk sokumu ağrısının nedenleri
Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?
NEDİRUyku apnesi belirtilerine dikkat!
Tırnakta şekil bozukluğu nedir? Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?
NEDİRTırnakta şekil bozukluğu nedenleri
Kolesterol nedir? Kolesterol belirtileri nelerdir?
NEDİRKolesterol belirtilerine dikkat!
Reflüye sebep olan besinler nelerdir? Reflüye sebep olan yiyecekler ve içecekler
NEDİRReflüye sebep olan gıdalar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X