Mersin’in Tarsus ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle lüks konutların bulunduğu bir sitenin temelini de tutan taş dolgu duvarı yıkıldı.

Hakan Bulut'un haberine göre, Merkez Kırklarsırtı Mahallesi, Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde bulunan sitenin dolgu taştan yapılan duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Yaklaşık 70 metrelik duvarın 25 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde olan bölümü aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Çökme nedeniyle duvar parçaları yolun bir bölümünü kapattı. Eğimli bir arazi üzerinde kurulan ve 3 bloktan oluşan sitenin ön bölümünde yer alan duvarın, yıkılmayan bölümlerinde de geniş çatlaklar oluştu. Site sakinleri, hasar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

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