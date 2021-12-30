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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asiye'ye pitbull'un saldırdığı anlara ait görüntüler kurtarıldı
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Asiye’nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş

Gaziantep’te minik Asiye’nin tasmasız pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntüleri sildiği iddia edilen site yöneticisi, savcılık ifadesinde suçlamayı reddetti.

Son dakika: Asiye'ye pitbull'un saldırdığı anlara ait görüntüler kurtarıldı
Site yöneticisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
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İHA

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin ekiplerin yürüttüğü soruşturma büyük hassasiyetle sürerken, öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol’un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği belirlenirken, Elibol ile birlikte tutuklanan Süheyla Kurçak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Köpeklerin kendisine ait olmadığını ifadesinde söyleyen site yöneticisi Elibol, kamera görüntülerinin silinmesinde parmağının olmadığını ileri sürdü.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti. Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KÖPEKLER ONUN DEĞİLMİŞ

İfadesinde üzerine atılı suçu reddeden köpeklerin sahibi olan site yöneticisi Mustafa Elibol, köpeklerin kendisine ait olmadığını iddia etti. Aleyhine ifade veren site sakinlerinin daha önceden tartıştığı kişiler olduğunu ileri süren Elibol, “Asiye’nin ailesiyle bir sorunum yok. Yaşanan olayın ardından onlara baskı uygulamadım. Kamera görüntülerini ben silmedim. Kayıtların silindiği iddia edilen saatte ben jandarmadaydım” ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER ALINACAKTI ENGEL OLDULAR"

Sitede sekreter olarak çalışan Süheyla Kurçak ise ifadesinde, sitede çalıştığını ve köpeklerin kendisine ait olmadığını savundu. Hayvanları sevdiği için çok önceden onlarla fotoğraf çektirdiğini ifadesinde belirten Kurçak, “Benim olayla alakam yok. Olay esnasında sitede bile değildim. Köpeklerin sahibi olan kız kardeşler tutuklandı. Köpekler daha önce alınacakları ama bu kardeşler engel oldular” dedi.

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