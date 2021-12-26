Pitbull saldırısında yeni görüntüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pitbull saldırısında yeni görüntüler! VİDEO
ABONE OL

Gaziantep'teki Pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in, o köpeklerle birlikte çekilen fotoğrafları ile olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü

Son dakika: Pitbull saldırısında yeni görüntüler! VİDEO
Pitbull saldırısında yeni görüntüler
0:00 / 0:00
Genel

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, dehşet anlarından önce Asiye'nin, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Korkunç olayda basket sahasının içine girilmesinin ardından iki pitbull da, bir anda Asiye’ye saldırıyor.

Öte yandan Asiye Ateş’e ait diğer karelerde de küçük kızın pitbulların yanında çekilen fotoğrafları yer alıyor.

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla da Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Asker uğurlamasında ortalık karıştı!
GÜNDEM Asker uğurlamasında ortalık karıştı!
Vagonun üstüne çıkan çocuk akıma kapıldı
GÜNDEM Vagonun üstüne çıkan çocuk akıma kapıldı
LGS 2022 ne zaman? Son dakika: Bakan Özer tarihi açıkladı!
GÜNDEM Bakan Özer duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Son dakika: Adana'da 16 yaşındaki Muhammet'ten 3 aydır haber yok
GÜNDEM Muhammet'ten 3 aydır haber yok
Son dakika: Susurluk hükümlüsü cinayetinde yeni görüntüler!
GÜNDEM Susurluk hükümlüsü cinayetinde yeni detaylar!
Yazarımız Çetiner Çetin'e Türksoy ödülü
GÜNDEM Yazarımız Çetiner Çetin'e Türksoy ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açe mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açe mesajı
Son dakika haberler: Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü
GÜNDEM Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü
Barış Pınarı'nda 3 terörist öldürüldü
GÜNDEM Barış Pınarı'nda 3 terörist öldürüldü
Son dakika: O ilde kar kalınlığı 4 metreyi buldu
GÜNDEM O ilde 4 metreye ulaştı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.