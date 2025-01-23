Sivas Belediyesi'nin emekli desteği başladı

Sivas Belediyesi, emekli vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına ve dar gelirli ailelerin yakıt problemine destek olmak için duyurduğu programı hayata geçirdi. Ödemeler, ihtiyaç sahibi 676 emeklinin ve yakıt yardımı yapılması uygun görülen 4 bin 463 kişinin Gülkart hesaplarına yatırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, emekli desteğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dar gelirli emeklilerimize her ay düzenli olarak 2 bin lira destek sağlayacağımıza dair söz vermiştik. Bunun kapsamında ocak ayı itibarıyla 666 emeklimize desteklerimize başladık. Tabi bu destekleri verirken belirli kriterler ortaya koyduk. Bu kriterler arasında en önemlisi kişinin üzerine hiçbir taşınmaz mülkiyetin olmaması.

Özellikle evi kirada olan emekli maaşının düşük olduğu emeklileri tespit ettik yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belirlediğimiz emeklilerimizin hesaplarına bu hafta itibariyle 2 bin TL yatırdık. Tabi bunları Gülkart'lara yatırdık.

Bu Gülkartlar ile vatandaşlarımız hem nakit hem de aynı zamanda Sivas'ın yerli esnaflarından alışveriş yapabilecekler. Ben öncelikle yapmış olduğumuz çalışmaların başta şehrimizdeki emeklilerimiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bir diğer konu da yakacak desteğiydi. Kış şartları içerisindeyiz. Sivas kışı ile meşhur bir şehrimiz 4 bin 463 ailemize ocak şubat mart aylarında bin 200 TL maddi destek sağlayacağız. Bun da ilk olarak bu hafta Gül kartlara yatırdık. Bu çalışmalarda şehrimizde yaşayan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."