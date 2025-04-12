Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrildikten sonra yanmaya başlayan TIR'ın sürücüsü M.E.T aracının kabininden çıkamadı. Ekipler tarafından söndürülen yangının ardından sürücünün cansız bedeni çıkarıldı
Sivas'ta, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. M.E.T. idaresindeki TIR, D-100 kara yolu Koyulhisar yakınlarında, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
TIR'DA YANGIN ÇIKTI
AA'daki habere göre kazanın ardından TIR'da çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.E.T'nin, aracın kabininde hayatını kaybettiği belirlendi.