Sivas'ta eksi 8'de göletin yüzeyi dondu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle kent yakınlarındaki Serpincik Göleti´nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Sivas'ta son günlerde gece ve sabah saatlerinde görülen soğuk hava etkili oluyor. Bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçülen kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ilgi çeken göletin buzla kaplanmış hali dronla da görüntülendi. Meteoroloji verilerine göre kentte soğuk hava dalgası bir süre daha etkisini sürdürmeye devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-01-04 12:24:04
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