43 yıl önce boşaltılan 'hayalet köy'; Çobandurağı



Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde 43 yıl önce terör nedeniyle boşalan yaklaşık 200 yıllık Çobandurağı köyünün taş evleri, kaderine terk edildi. Yüksek dağlar ve kanyonların arasında olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu köyü, sadece macera tutkunları ve doğa fotoğrafçıları ziyaret ediyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki, eski adı Kurtlarlı olan Çobandurağı köyü 1980 yılından itibaren boşaltılmaya başlandı. Sonraki dönemde bölgede yoğunlaşan terör olayları nedeniyle tamamen terk edildi. 200 yıllık tarihi olduğu öğrenilen köyde, sayıları 33'ü bulan taş konak evleri kaderine terk edildi. Evler zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle zarar gördü. Yüksek dağların ve Çaltı Çayı'nın geçtiği kanyonun arasında olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu köye, terk edildiği dönemden bu zamana kadar geri dönen olmadı. Köyü terk edenlerin tamamının da başka şehirlere yerleştiği öğrenildi. Köy vasfını yitiren bölgede el emeği ile yapılan mezar taşlarının da tahrip olduğu görüldü.

'KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR'

Divriği'de tarih ve doğa fotoğrafçılığı yapan ve terk edilmiş köyü ziyaret eden Yusuf Güldalı, "Köy, Erzincan sınırlarında olan yüksek dağların ve kanyonların arasında bir yerleşke. Zirvede olmasına rağmen soğuktan etkilenmemesi için güney cephe tercih edilmiş. Bu köyün taş mimarisinin görkemli olması dikkat çekiyor. Genelde konak ağırlıklı evler mevcut. Tavan işçilikleri olan 2 katlı evlerden oluşuyor. Evler taştan yapılmış. Bunların çok büyük zengin ailelerin yaşadığı evler olduğunu düşündürüyor. Köyün altında dutluk denilen mevki var. Orası da yazlık yerleriymiş. O dönemde bölgede müthiş bir göç yaşanmış. Burada 50-60 hane varmış ve hepsi gitmiş. Bu köyün koruma altına alınması gerekiyor. Köydeki evlerin fotoğraflarını mimar ve mühendisler odalarına kadar gönderdik. Mimarlık okuyan öğrencilerin gelip bu köydeki evleri görmelerini istedik. Ne kadar sağlıklı evler olduğunu söyledik. Divriği ilçesi zor arazi şartları olan bir bölge. Çok önemli kanyonları var. Bazı yerlere ulaşmak bir hayli zor. Bu köy de onlardan biri" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Divriği Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2023-04-29 10:57:37



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