Sivas´ın yüksek kesimlerinde mayıs karı

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS´ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayının ilk gününde Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Koyulhisar Arife Defne ARSLAN
2023-05-01 20:15:44
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