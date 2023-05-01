Sivas´ın yüksek kesimlerinde mayıs karı

Sudan'da ateşkese karşın hava saldırıları: Binlerce kişi tahliye için bekliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS´ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayının ilk gününde Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışını beraberinde getirdi. Koyulhisar ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kızılelma köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Koyulhisar Arife Defne ARSLAN

2023-05-01 20:15:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.