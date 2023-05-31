Sivasspor - Konyaspor maçının ardından



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün maç bizim için finaldi, tek üzüldüğümüz boş tribünler oldu. Önümüzdeki sezon için devam edip etmeme kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi. Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise "Rakip sahada yeterince risk oluşturamadık" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Sivasspori sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı mutlaka kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bizim maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Yoksa çıkmaza girecektik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan hatalarımız olsa da gergin bir şekilde oynadık. Bu amaçla hazırlanırken iyi bir destek alamadık ne taraftardan ne başka yerden. Kendi başımıza hazırlanıp maça çıktık. Oyuncular gergin olmasına rağmen iyi mücadele etti. İyi pozisyonlar yakaladık. Son dakikada boş pozisyonda atamadık. İki takım da kazanmak için oynadı. Çok güzel bir maç oldu. Bugünkü maç, finallerin finaliydi. Benim tek üzüldüğüm şey, boş tribünler oldu. Bu takım kimsenin hayalinde göremeyeceklerini yaşattı ama bunun hakkı bu kadar taraftar değildi. Bu maç kimsenin umrunda değildi, bana öyle geliyor. Bu maç bizim için final maçıydı. Kaybetsek büyük bir çıkmaza girecektik. Ona rağmen iyi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum. O kadar yoğunluğa rağmen, her şeyi yaptık. İyi bir şekilde de ligi bitiriyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gelecek sezonla ilgili henüz bir karar vermediğini belirten Çalımbay, "Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. Bir basın toplantısı yapacağız ve konuşacağız" ifadelerini kullandı.

STANOJEVIC: RAKİP YARI SAHADA RİSK OLUŞTURAMADIK

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Sivasspor'u kutlamak istiyorum galibiyetlerinden dolayı. Orta sahadaki pas hakimiyetinde çok daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim fakat rakip yarı sahada yeterince risk oluşturamadık. Bugün ağlarla buluşamamamızın asıl sebebi bu. Bunu biliyoruz ve bunun üzerine çalışmalarımız halen devam ediyor" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Aleksandar Stanojevic'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-30 22:57:33



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