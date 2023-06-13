Silahla yaralayıp, yerde yatarken dövdüler; o anlar kamerada



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde Mesut.Ö.(32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada R.Y. (45) ve İ.A. (31) tarafından silahla vurularak yaralandıktan sonra, yerde yatarken de dövüldü. O anlar köydeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 20 Mayıs'ta ilçeye bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Ö. tatilini geçirmek için annesiyle birlikte Çınarlı köyüne geldi. İddiaya göre İstanbul´da yaşayan R.Y. ve İ.A. da, Mesut Ö.´nün peşinden Çınarlı köyüne geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet yaşanan Mesut Ö.´yü, R.Y. ve İ.A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile R.Y., iddiaya göre Mesut Ö.´ye kafa attı. R.Y. yere düşen Mesut Ö.yü uzun bir süre darbetmeye devam etti. Daha sonra R.Y.´nin yanında bulunan İ.A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak yerde yatan Mesut Ö.´ye iki el ateş etti. Yaralanan Mesut Ö. yerde yatarken, şüpheliler tekme ve yumruk darbeleriyle darbetmeye devam etti.

Olayı gören köy muhtarı Abdullah Sönmez yaralı Mesut Ö.´yü şüphelilerin elinden kurtardı. Mesut Ö.´yü de darbeden ve silahla yaralayan şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Mesut Ö. muhtar ve köylülerin yardımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Ö., 20 günlük tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu edilen Mesut Ö.'nün tedavisinin köydeki evinde devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliler aradan geçen 24 güne rağmen yakalanamadı. Firarda olan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Hafik Arife Defne ARSLAN

2023-06-13 18:25:03



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