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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi ve yeğenini öldürdü 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:15
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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi ve yeğenini öldürdü 
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        Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde Ali K. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı. Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

        Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin´in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-18 15:03:12

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