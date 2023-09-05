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        Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli, tutuklandı

        SİVAS'ınKangalilçesinde husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldürüp dağa kaçtıktan 17 gün sonra yakalanan Ali Karabayır (62), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:17
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        Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli, tutuklandı
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        Olay, 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı. Karabayır, yanındaki av tüfeği ile traktördeki yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş etti. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatlarını kaybetti.

        17 GÜN SONRA YAKALANDI

        Jandarma, olayın ardından motosikletle kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Köyde ikamet eden Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Ali Karabayır'ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı.

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