'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde tüplü temizlik SİVASValisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SİVASValisi Yılmaz Şimşek ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle 'Doğal akvaryum' olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde su altı temizliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'Hassas korunacak alan' olarak tescil edilen, dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde, AFAD ekipleri dip ve yosun temizliği yaptı. Vali Şimşek de balık adamlarla tüplü dalış gerçekleştirip, temizlik çalışmasına destek verdi.