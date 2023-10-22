Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından 

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 0-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Sivassspor Teknik Direktörü Servet Çetin, maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "İlk yarı ortada olan bir maçtı. İki takım da çok fazla bir şey yapmadı. Aslında bakacak olursak bizim daha iyi pozisyonlarımız vardı. Samuel'in kaçırmış olduğu bir iki tane kenardan getirdiğimiz toplar vardı ama ona rağmen ilk yarı dengede bir oyun vardı. İkinci yarı tamamıyla üstün taraf bizdik. Rakibe baskımızı kurduk. Pozisyonlara girmeye başladık. O arada golü bulamadık. Tam iyi oynarken gol yedik ve Barrow'un dışarıda olması 10 kişiyken, bir kişi eksikken golü yedik. Bütün hamleleri yaptık ama nitekim topu kaleye sokamadık. Kasımpaşa kalecisi de çok iyi performans sergiledi. Görüyorsunuz maç alabilecek pozisyonlarımız var ama maalesef oyunu çıkartamadık. Mağlup olduk. Üzgünüz gerçekten üzülüyoruz. Kötü oynasak pozisyona girmesek kötü oynadık diyeceğiz. Rakip daha iyiydi diyeceğiz. Ama maalesef pozisyonlara giriyoruz. İyi oynadığımız dönemlerde skora yansıtamıyoruz. Bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor. Yapacak bir şey yok bakalım" ifadelerini kullandı.

KEMAL ÖZDEŞ: HER TAKIM DUYGUSAL OLARAK ZOR KOŞULLARDA HAZIRLANDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise duygusal olarak zor koşullarda hazırlandıklarını belirterek, "İkinci maç arasından bu maça hazırlanana kadar her takım duygusal olarak zor koşullarda hazırlandı. Tüm şehirlerimizde, statlarımızda ve maçtan önce İsrail'in Filistin halkına Gazze'de uyguladığı orantısız şiddet ülkemizi derinden üzdü. Bu anlamda hem işimizi yapmaya çalışmak hem de bunları takip etmek güçtü. Umarım bu durum barış içinde çözümlenir. Bizler de çok büyük üzüntü yaşadık. Milli maç arasında milli takımımız Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Çok güçlü iki oyun, çok iyi iki maç, tam zamanında gelen galibiyet, ülke futbolu açısından çok önemli, çok değerliydi. Federasyonumuzu, teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Çok güçlü iki oyun oynayarak finallere gitmeyi hak kazandık. Şimdi orada da bu jenerasyonun başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SİVAS TAKIMINI KUTLUYORUM"

Karşılaşma ile ilgili konuşan Özdeş, "Maçtan önce ne öngördüysek hemen hemen hepsi gerçekleşti diyebilirim. Rakibimiz iç sahada dört maç oynamış, maç kazanamamış ama çok etkili ön oyuncuları var. Çok ciddi geçiş oyunu oynayabilecek bir takım. Maçın ilk 25 dakikasında rakip yarı alana yerleşmek gibi bir amacımız vardı. Bunda da ilk 20-25 dakika başarılı olduk. Bir kaç kopmadan sonra rakibimizin en etkili olduğu an geçiş atakları yemeye başladık. Belki çok net pozisyon olmasa da gol olur diyecek pozisyonlar oldu. Devrede ikinci yarıya o ilk bölüm ki gibi oynamak, daha topa sahip olmak rakibimizi daha tedirgin edecek diye öngördük. Bu kez de doğru zamanda bir gol bularak öne geçtik. Bu skordan sonra ikinciyi bulmak gerekiyor. Çünkü rakibiniz bir gol atabilmek, geri dönmek için risk almaya başlıyor. Biz bunu da becerikli olamadık ve ikinci yarının son 20-25 dakikası yapılan hamlelerle, rakibimiz bizi kendi yarı alanımıza hapsetti. Onları da ceza sahasının içine giriş olarak son ana kadar pozisyon olmasa da gol atabilecek pozisyon başlangıçlarını yaptılar. Ama bugün beni mutlu eden maçtan önce de öngördüğümüz, maçın sonuna kadar top rakipteyken oyunun da keyif verecek hale gelmesiydi. Burada bu oyunu oynamazsanız buradan puan almak zor. Oyuncularım bunu gerçekleştirdi. Sivas takımını da kutluyorum. Onlar da oldukça iyi mücadele verdi" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Servet Çetin'in açıklamaları

-Kemal Özdeş'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Arife Defne ARSLAN-Uğur YİĞİT

2023-10-22 17:40:24