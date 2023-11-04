Sokakta kız arkadaşını saçından sürükleyip, döven şüpheli tutuklandı

SİVAS'ta,kız arkadaşı C.K.'yi sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip, tekme-tokat dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Abdurrahman Çiğdem, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi´nde meydana geldi. C.K., erkek arkadaşı Abdurrahman Çiğdem'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan Çiğdem, sokak ortasında kız arkadaşı C.K.'yi uzun süre dövdü. Abdurrahman Çiğdem, saçından sürüklediği C.K.´ye tekme ve tokat attı. Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyenler, konserve atarak Çiğdem'i uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından ikna edilen Çiğdem, bir süre sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, C.K.´nin 'Yardım edin ne olur' diye bağırdığı duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süreli çalışmayla Abdurrahman Çiğdem'i yakalayıp, gözaltına aldı. Çiğdem'in, ifadesinde olayın kız arkadaşı C.K.'nin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.K. hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilmişti.