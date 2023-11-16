Sivasspor, Trabzonspor maçına salonda ve sahada hazırlanıyor Sivasspor,Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.

Sivasspor,Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.

Takım günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan sporcular teknik direktör Servet Çetin yönetiminde ısınma hareketleri yaptı. Ardından sınırlı alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise düz koşu yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.