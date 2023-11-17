Yeni doğan ikiz oğlaklara, evde bakıyorlar

SİVAS'ta,yeni doğan oğlaklar, havaların soğuk olması nedeniyle sahipleri tarafından evde bakılıyor.

Gürün ilçesi Sarıca köyünde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kılıç, keçilerini otlattığı sırada sürüde bulunan bir keçi ikiz doğum yaptı. Ertuğrul Kılıç ve eşi Fidan Kılıç, havaların soğuk olması nedeniyle yeni doğan oğlakları üşümemesi için evlerine aldı. Fidan Kılıç, oğlakların altına bez bağlayıp ısınmaları için de sobanın yanına koydu. Ara sıra annelerinin yanına götürülen ikiz oğlaklar, evde ise özenle bakılıyor. Çiftin çocuklarının da sevip oyun oynadığı oğlaklar, evin neşesi oldu. Ertuğrul Kılıç, oğlakları çok sevdiğini ve onları evlatları gibi gördüğünü belirterek, "Havalar soğuk olduğu için oğlakları eve getirip, sobanın yanına koydum. Onları aynı evlatlarım gibi seviyorum. Çok tatlı hayvanlar. Emzirmeleri için ara sıra annelerin yanına götürüyorum" diye konuştu.