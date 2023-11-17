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        Yeni doğan ikiz oğlaklara, evde bakıyorlar

        SİVAS'ta,yeni doğan oğlaklar, havaların soğuk olması nedeniyle sahipleri tarafından evde bakılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:05
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        Yeni doğan ikiz oğlaklara, evde bakıyorlar
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        SİVAS'ta,yeni doğan oğlaklar, havaların soğuk olması nedeniyle sahipleri tarafından evde bakılıyor.

        Gürün ilçesi Sarıca köyünde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kılıç, keçilerini otlattığı sırada sürüde bulunan bir keçi ikiz doğum yaptı. Ertuğrul Kılıç ve eşi Fidan Kılıç, havaların soğuk olması nedeniyle yeni doğan oğlakları üşümemesi için evlerine aldı. Fidan Kılıç, oğlakların altına bez bağlayıp ısınmaları için de sobanın yanına koydu. Ara sıra annelerinin yanına götürülen ikiz oğlaklar, evde ise özenle bakılıyor. Çiftin çocuklarının da sevip oyun oynadığı oğlaklar, evin neşesi oldu. Ertuğrul Kılıç, oğlakları çok sevdiğini ve onları evlatları gibi gördüğünü belirterek, "Havalar soğuk olduğu için oğlakları eve getirip, sobanın yanına koydum. Onları aynı evlatlarım gibi seviyorum. Çok tatlı hayvanlar. Emzirmeleri için ara sıra annelerin yanına götürüyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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