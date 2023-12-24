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        Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:20
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        Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ilçeye geldi. Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Destici, partililer tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Destici, şehit haberlerinden sonra HDP'ye tepki göstererek, "12 şehidimiz var ama PKK'nın siyasi partisi, Diyarbakır'da kongre yapıyor ve halaylar çekiyor, türküler söylüyor. Orada kullanılan ifadeleri buradan söylüyorum. Bebek katili için slogan atıyorlar. 'Sonu muhteşem olacak' diyorlar. Biz de Sivas'tan sesleniyoruz. Sonunuz muhteşem değil, sonunuz helak olacak. Bugün bizim yüreğimiz yanıyor. Bugün bunun sevincini yaşayabilirler. Biz 12 şehit verdik, onlar 2 bin leş verdiler. Bunu göstermek istemiyorlar. Ama bizim için bir can bile çok kıymetli. Böyle hain terör örgütü karşısında 1 şehit dahi vermek bizi derinden üzüyor. Ama onlar kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız" diye konuştu.

        'ANAYASA MAHKEMESİ TARAFSIZ OLAMAZ'

        PKK'nın siyasi partisi HDP'nin farklı isimler değiştirerek siyasetine devam ettiğini söyleyen Destici, "Her gün yılan gibi kabuk değiştiriyorlar. Kılıktan kılığa giriyorlar. Anayasa Mahkemesi bütün bunları seyrediyor. Hala kapatma davası nihayete ermiş değildir. Peşine 2 parti daha kurdular. 3 isim daha değiştirdiler. Anayasa Mahkemesine onlarca çağrı yaptık. Bu partiye verilen hazine yardımının kesilmesini istedik. Önce Anayasa Mahkemesi 'evet' dedi, daha sonra ise 'hayır' dedi. Yazıklar olsun. Herhalde birlikte demleniyorlar. Bu karar bizi rahatsız etmiştir. Bu karar bizim kanımıza dokunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi hukuktan yana olmalıdır. Ama her şeyden önce devletten, milletten ve ordudan yana olmalıdır. Anayasa Mahkemesi tarafsız olamaz" ifadelerini kullandı.

        TBMM'de yayınlanan ve 4 partinin imzaladığı teröre karşı ortak bildiriye CHP'nin katılmamasını eleştiren Destici, şöyle konuştu:

        "Atatürk'ün partisi olduklarını iddia eden CHP bunu imzalamadı. Bir de PKK'nın partisi imzalamıyor. Çünkü önümüzde yerel seçim var ve onların desteğine ihtiyaçları var."

        Konuşmanın ardından Destici, partisinin Şarkışla Belediye Başkan Adayı Kasım Gültekin'i tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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