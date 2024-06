Filistinli yönetmen Saleh: Bizi hapse atmakla tehdit ediyorlar

SİVAS Uluslararası Film Festivali'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Sivas'a gelen Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, İsrail'in Filistin'deki baskı ve saldırıları DHA'ya anlattı. 2013'te çektiği 'Büyük Gelen Palto' isimli Filistin'i konu edinen filmiyle tanınan yönetmen, İsrail’in Filistin’de yaşananların, dünyaya anlatılmasını engellemeye çalıştığını belirterek, "Filistin’e geçmek bizim için çok zor oluyor. Bizi hapse atmakla tehdit ediyorlar" dedi.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Filistin'i konu edinen 'Büyük Gelen Palto' filminin Sivas Uluslararası Film Festivali’ndeki gösterimi ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente geldi. Festival kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesinde İsrail'in Filistin'de yaptığı baskı ve saldırıları DHA'ya anlatan Saleh, filminin vizyona girmesinin ardından İsrail tarafından tehditler aldığını söyledi. İsrail’in Filistin'de yaşananları gizlemeye çalıştığını belirten Saleh, "Biz Filistinli sanatçılar olarak Filistin'deki işgalde özgürce çalışamıyoruz. İsrail, bizim vermeye çalıştığımız mesajı insanlara iletmemize izin vermeyecek. Filistin'e geçmek bizim için çok zor oluyor. Bize zor anlar yaşatıyorlar. Bizi hapse atmakla tehdit ediyorlar. Hapiste olan çok sayıda film yapımcısı var. Çok sayıda gazeteci öldürüldü ve şimdi Gazze'de onlardan çok var. Bu yüzden Filistin'de yönetmen, sinemacı, gazeteci olmak kolay değil, çünkü sürekli tehdit ediyorlar" diye konuştu.

'DÜNYANIN İSRAİL'E 'ARTIK YETER' DEMESİ LAZIM'

Filistinlilerin yaşadığı zorluklardan tüm dünyanın haberdar olması gerektiğini söyleyen Nawras Abu Saleh, "Özellikle Gazze ve batı tarafında insanlar çok ağır şeyler yaşıyor. Şu an Gazze'de yaşanan bu soykırım en çok Amerika tarafından destekleniyor. Bunu söylemek, dile getirmek çok önemli. Bu olay 7 Ekim'de başlamadı, 75 yıl önce başladı. Gazeteci, film yapımcıları, yönetmenler, medya insanları olarak bizim bunu anlatmamız lazım. Bütün dünyaya bunu anlatmak zorundayız. Filistinlileri, ne yaşadıklarını dünyanın görmesi gerekiyor. Çünkü orada tam olarak bir sömürge var. Gazze'de bombalama ve ağır askeri saldırılarla hem Gazze'de hem batıda her gece İsrail şehirlerimize ve köylerimize saldırarak cinayetler işliyor. Bunları durdurmak gerek. Bütün dünyanın İsrail'e, 'Artık yeter' demesi lazım. Çünkü bu durum, dünyadaki her insanın hayal gücüyle oynanan bir oyun haline geldi" ifadelerini kullandı.