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        Zara'da üniversite öğrencileri kış etkinliğinde buluştu

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kış etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:04
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        Zara'da üniversite öğrencileri kış etkinliğinde buluştu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kış etkinliği düzenlendi.

        Zara Belediyesi tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Zara Kampüsünde düzenlenen etkinlikte, yurtlarda kalan öğrenciler yakılan ateşin çevresinde halay çekerek eğlendi. Müzik dinletisi sunulan etkinlikte Belediye Başkanı Fatih Çelik, öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulundu.

        Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Çelik, "Ülkemizin dört bir yanından ilçemize okumaya gelen üniversite öğrencilerimizle bir araya gelerek hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Her zaman eğitime önem verdik, ilçemizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik tiyatro, çocuk festivalleri, çocuk oyunları, gençlere için etkinlik düzenliyoruz." dedi.

        KYK Yurt Müdürü Sema İşcan ise kurumlar arası diyaloğu ve öğrencilere yönelik etkinliklerle yanlarında olduğu için Başkan Çelik'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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