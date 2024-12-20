Sivas Adliyesi'nde kavga eden 5 şüpheli tutuklandı

Asliye Ceza Mahkemesi'nde dünür olan iki aile bireyinin yargılandığı "kasten yaralama" davasının duruşması sonrası taraflar arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

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