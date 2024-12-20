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        Sivas'ta dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:02
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        Sivas'ta dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 0427 plakalı kamyon, Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi mevkisinde dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Pınarbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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