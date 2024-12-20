Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı kulüp başkanı Bahattin Eken de takip etti.
Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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