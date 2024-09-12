Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

SİVAS’ın Kangal ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kangal’daki kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Örencik köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (37) yönetimindeki 63 EK 883 plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC 053 plakalı otomobil Örencik köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise saat 17.30 sıralarında Koyulhisar- Reşadiye karayolu üzerinde meydana geldi. M.Y. (60) yönetimindeki 06 BG 2553 plakalı otomobil köy girişinde plaka tanıma sistemi panosuna çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulanan Ö.Y. (48), S.Y. (45), H.Y. (60) ve G.Y. (75) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.