Bu kez otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

SİVAS'ta15 gün önce yanlış otobüse binen engelli kız ile annesini eve bırakan halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (32), bu kez araçta fenalaşan bir kadın yolcuyu, hastaneye yetiştirdi.

Merkeze bağlı Yiğitler Mahallesi hattında çalışan Muhammet Cin'in kullandığı halk otobüsünde, 21 Eylül'de kadın yolcu rahatsızlandı. Baygınlık geçiren kadının durumunu gören şoför, yolcuyu hastaneye götürmek istedi. İlk başta hastaneye gitmek istemeyen yolcunun durumu kötüleşince Cin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak halk otobüsünde bir kadının fenalaştığını söyledi. Güzergahından çıkan şoför, kadını otobüs ile hastaneye yetiştirdi. Tedaviye alınan kadın, bir süre sonra taburcu edildi.

ÖNCE KABUL ETMEDİ SONRA ETTİ 15 gün önce de yanlış otobüse binen engelli kız ile annesini eve bırakan Muhammet Cin, "Yanında 2 tane çocuk vardı. Kendisine, 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda kendisi bu teklifi reddetti. Yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. Kadına, 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kendisi bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük çocuk olduğunu söyleyerek, sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personelleri otobüsü karşılayıp, hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü" dedi.