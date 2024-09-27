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        Apartmandaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        SİVAS'ta, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:35
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        Apartmandaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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        SİVAS’ta, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Diriliş Mahallesi 38’inci Sokak'ta, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki Murat Yıldız'a ait dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında başlayan yangını fark eden ailenin haber vermesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina içinde biriken yoğun dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi ile diğer dairelerinde yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülürken, dairede de hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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