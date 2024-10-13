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        Emekli öğretmen, 'kedi besleme' kavgasında baba-oğlu tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        KURTARILAMADIOlaydagöğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:35
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        Emekli öğretmen, 'kedi besleme' kavgasında baba-oğlu tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        KURTARILAMADI

        Olaydagöğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Olaydan yaralanan baba N.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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