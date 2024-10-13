Emekli öğretmen, 'kedi besleme' kavgasında baba-oğlu tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
KURTARILAMADIOlaydagöğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
Olaydagöğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Olaydan yaralanan baba N.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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