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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:55
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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Gürün ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.17'de oldu. Yerin 11.08 kilometre derinliğinde olan deprem, Gürün merkez ve bağlı köylerinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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