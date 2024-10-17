Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (3)
VALİŞİMŞEK: OLUMSUZLUK YOKSivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
VALİŞİMŞEK: OLUMSUZLUK YOK
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.
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