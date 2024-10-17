Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (5)

Merkeze bağlı Hacıali köyüne gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, küçük çaplı hasar oluşan evlerde inceleme yaparak, muhtar Hüseyin Sarıtaş ve köylülerden durumla ilgili bilgi aldı.

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