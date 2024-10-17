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        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (5)

        AFADEKİPLERİ KÖYDE İNCELEME YAPTIMerkeze bağlı Hacıali köyüne gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, küçük çaplı hasar oluşan evlerde inceleme yaparak, muhtar Hüseyin Sarıtaş ve köylülerden durumla ilgili bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:45
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        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (5)
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        AFADEKİPLERİ KÖYDE İNCELEME YAPTI

        Merkeze bağlı Hacıali köyüne gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, küçük çaplı hasar oluşan evlerde inceleme yaparak, muhtar Hüseyin Sarıtaş ve köylülerden durumla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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