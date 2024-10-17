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        Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

         SİVAS'tahava sıcaklığının 7 derece birden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:35
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        Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
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         SİVAS'tahava sıcaklığının 7 derece birden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar görüldü.

        Sivas'ta uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 4, en yüksek ise 11 derece olarak ölçüldü. Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısı yaptığı Sivas'ta akşam saatlerinde kar görüldü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimleri yağışla birlikte beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu. Sürücüler kar yağışı olan bölgelerde araçlarıyla dikkatli şekilde seyretti. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde sıfırın altına inmesi bekleniyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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