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        Sivas'ta Yıldız Dağı'na kar yağdı

        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağış etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:20
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        Sivas'ta Yıldız Dağı'na kar yağdı
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        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağış etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen bölge, dronla görüntülendi.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde güzel görüntüler oluşurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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