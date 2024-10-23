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        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SİVASSPOR, cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:10
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        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVASSPOR, cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

        Adana Demirspor ile Sivasspor haftanın açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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