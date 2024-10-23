Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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