'Sobacı dede', 61 yıllık mesleğini, 100 yıllık dükkanda tek başına sürdürüyor

SİVAS'ın Divriği ilçesinde 'Sobacı dede' olarak adlandırılan Yılmaz Sayar (88), 61 yıl önce başladığı sobacılık mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen terk etmedi. Kerpiç ve ahşaptan yapılma yaklaşık 100 yıllık eski bir dükkanda faaliyetini sürdüren Sayar, "Ben evde oturamam. Her sabah 'Bismillah' diyerek dükkanımı açıyorum" dedi.

Divriği ilçe merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Yılmaz Sayar, çocukken çıraklığını yaptığı sobacılık mesleğine, 1963 yılında kendi dükkanını açarak başladı. Yıllarca ilçede el yapımı soba üretimi ve kalaycılık işiyle uğraşan Sayar, mesleğinde 61 yılı geride bıraktı. Zamanla yaşı ilerleyip, arkasından bu işi devam ettirecek kimse de gelmeyince tek başına kalan Sayar, kendi ürettiği sobalar yerine hazırlarını satıyor. Şimdilerde ilçede kendisinden başka kimsenin kiralamadığı yaklaşık 100 yıllık olan ahşap ve kerpiçten yapılma bir dükkanda esnaflığı sürdürüyor. İlçedeki vatandaşların 'Sobacı dede' olarak isimlendirdiği Sayar, her sabah erken saatlerde dükkanını açıyor. Sergileyeceği ürünleri dışarıya koyduktan sonra, tarih kokan dükkanının önünde sandalyesine oturup, elinde bastonuyla müşterilerini bekliyor.