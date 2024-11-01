Sivas'ta ilk kez dikimi yapılan 'tuz çalısı' hayvancılığı canlandıracak

SİVAS'ın Kangal ilçesinde mera ıslah çalışmaları kapsamında ilk kez 'tuz çalısı' bitkisinin dikimi yapıldı. İlk etapta 500 dekarlık alana dikilen tuz çalısı, hayvanların hem yem hem de tuz ihtiyacını karşılayacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Tuz çalısının, yoncaya eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi bir katkı sağlayacak. Başarılı olursa vasıfsız mera alanlarına da uygulanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mera hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında Sivas'ın Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde, kentte ilk kez tuz çalısı dikimi yapıldı. İlk etapta köy yakınında belirlenen 500 dekarlık mera alanında başlatılan projeyle, tuz çalısı fidanları toprakla buluşturuldu. Projenin başarılı olması halinde kent genelindeki 830 bin dekarlık meradan, uygun bölgelere de tuz çalısı dikilecek. Kuşkayası köyünde düzenlenen tuz çalısı dikimi programına katılıp fidan diken İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Yıldız, "Bakanlığımız koordinasyonunda, il müdürlüğümüz tarafından ilimiz Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde mera ıslah projesi kapsamında, 500 dekar alana tuz çalısı dikimine başladık. İlimizde yaklaşık 830 bin hektarlık mera varlığımız var ve meralarımızın yaklaşık yüzde 70'i zayıf vasıflı meralardan oluşuyor. Amacımız, ilimizdeki meralardan daha fazla istifade edilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesidir. Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikimini yapıyoruz. Kuraklığa dayanıklı bu bitki gelişimini tamamladıktan sonra mera hayvancılığı için önemli olacak. Tuz çalısının, yoncaya eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yine meralardan daha fazla yararlanmak için uygun bölgelere güneş enerjili hayvan içme suyu tesisleri de yapıyoruz" dedi.

HAYVANLARIN TUZ İHTİYACINI DA KARŞILIYOR Bitkinin içerisinde az miktarda tuz da barındırdığını belirten Yıldız, "Bu bitki Amerikan tuz çalısı olarak da geçiyor. Tuz çalısı içerisinde barındırdığı az da olsa tuz miktarıyla hayvanların tuz ihtiyacını da karşılıyor. Bu bitki, yapraklı olan bir bitki. Dolayısıyla küçükbaş beslenmesinde önemli. Yaklaşık 45 günde kendi kendini yenileyerek, yeniden yaprak veriyor. Kuşkayası köyünde ilk denemesini yapıyoruz. İnşallah başarılı olduğumuz zaman, diğer meralarımızda da aynı şekilde mera kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.