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        Sivas'ta Ata'ya saygı duruşu

        SİVAS'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:55
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        Sivas'ta Ata'ya saygı duruşu
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        SİVAS'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler, 09.05’i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuyla Atatürk’ü andı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da eşlik etti. Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de araçlarından inerek, saygı duruşuna geçtiği görüldü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Vekili Maskar, şeref defterini imzaladı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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