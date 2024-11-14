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        Sivas'ta sahte ve kaçak içki operasyonu

        SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan sahte ve kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:55
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        Sivas'ta sahte ve kaçak içki operasyonu
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        SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan sahte ve kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1302 litre el yapımı kaçak içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 360 kaçak içki yapımında kullanılan alkol aroması kiti, 23 cinsel içerikli çikolata, 65 cinsel içerikli sıvı içecek, 3 litre el yapımı sahte ve kaçak içki, 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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