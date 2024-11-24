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        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-0

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat GüzNET GLOBAL SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Azizbek (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:55
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        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-0
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        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz

        NET GLOBAL SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Azizbek (Dk.46 Pounguras), Pritchard (Dk.46 Bekir Böke), Charisis (Dk.78 Ziya), Moutoussamy (Dk.64 Emrah), Rodrigues (Dk.78 Manaj), Koita

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Fall (Dk.68 Brekalo), Gökhan (Dk.90 Barak), Aytaç (Dk.79 Sadiku) , Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk.46 Cafu) , Nuno Da Costa

        SARI KARTLAR: Murat, Koita, Charisis (Sivasspor) - Gökhan (Kasımpaşa)

        SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, kendi sahasında kar yağışı altında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar ligdeki puanını 18'e çıkardı. Kasımpaşa'nın bu beraberlikle puanı 15 oldu.

        8'inci dakikada Sivasspor atağında, sağ kanattan Murat son çizgiye inip ortaladı, ceza alanında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        9'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nuno Da Costa kale önüne pasını çıkardı. Savunmada Radakovic'in ters vuruşunda kaleye yönelen topu savunmada Uğur uzaklaştırdı.

        33'üncü dakikada Koita'nın sağdan pasında topla buluşan Moutoussamy'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

        37'inci dakikada orta alanda Caharisis'in savunma arkasına aktardığı topa Koita hareketlendi, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, Gianniotis bir kez daha gole izin vermedi, top kornere çıktı.

        50'nci dakikada Kasımpaşa atağında Sivasspor ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gökhan sol ayağı ile vurdu, uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

        74'üncü dakikada Emrah'ın kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

        90'ıncı dakikada soldan ceza alanına giren Manaj yerden sert vurdu, kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

        MAÇ 17 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

        Maç saatinde devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler tarafından kar temizleme çalışması yapıldı. Hakemlerin yaptığı incelemede maçın oynanmasına karar verildi. Zemindeki temizleme çalışmalarının devam etmesi ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi nedeni ile karşılaşma 17 dakika geç başladı.

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        Galeri
        Galeri

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