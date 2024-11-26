Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
SİVAS'takar yağışı nedeniyle kapalı olan 905 yerleşim yeri yolu, ekiplerin çalışmasıyla bugün 645'e indi.
SİVAS'takar yağışı nedeniyle kapalı olan 905 yerleşim yeri yolu, ekiplerin çalışmasıyla bugün 645'e indi. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta pazar sabahından itibaren etkili olan kar yağışı, il genelinde özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. İl genelinde ilk gün köy ve mezralardan oluşan 905 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanmasının ardından karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.
ŞEHİRLER ARASI YOLLAR AÇIK
Dün yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 645'e indi. İl merkezi ile 16 ilçede Özel İdare ekipleri, önceliği hasta ve cenaze olan köyler olmak üzere yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehirler arası yollarda ise şu an için bir sıkıntı bulunmadığı, ulaşımın açık olduğu bildirildi.
HAFİF YAĞIŞ BAŞLADI
Öte yandan sabah saatlerinden itibaren il merkezinde hafif kar yağışı yeniden kendini gösterdi. İl genelinde okulların tatil edilmesi nedeniyle sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmadı. Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de il merkezinde temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.
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